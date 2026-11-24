El abogado y coautor del libro El orden invisible, Paulo Vilca Arpasi, explicó que la política peruana funciona bajo reglas no escritas que orientan las estrategias de los candidatos y sus posibilidades de éxito electoral, basadas en sus trayectorias, redes políticas y presencia territorial, al respecto, sostuvo que los políticos siguen estos patrones intuitivamente porque “saben qué funciona y qué no funciona”.

Vilca sostuvo que los políticos aprenden estas reglas mediante la experiencia y reconocen qué estrategias funcionan en las elecciones, al respecto, señaló que existen patrones que permiten comprender cómo se construyen las candidaturas y las posibilidades de alcanzar cargos públicos, aunque no estén establecidos en manuales ni normas.

El investigador identificó que la experiencia electoral constituye uno de los factores que favorecen a los candidatos en las elecciones regionales y municipales, pues quienes participan por segunda o tercera vez incrementan sus posibilidades de ganar frente a postulantes sin trayectoria política.

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Las redes territoriales y la lógica de las elecciones

El coautor explicó que la presencia de candidatos en diferentes jurisdicciones fortalece las posibilidades de una organización política, como ejemplo mencionó el caso de Cajamarca, donde las agrupaciones que consiguieron más de 100 candidatos a alcaldías alcanzaron mayor despliegue territorial en la competencia regional.

Vilca también señaló que la crisis de representación de los partidos políticos provoca que muchos candidatos utilicen estas organizaciones como vehículos electorales para sus postulaciones, mientras construyen trayectorias individuales y redes de apoyo para conseguir el poder.

El análisis forma parte del libro El orden invisible, escrito junto a Alejandro Boyko, cuya presentación se realizará este 24 de noviembre a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de Puno, el autor también anunció un conversatorio a las 11:00 horas en la Escuela de Ciencias Sociales de la universidad.

Redacción: Frank Pancca