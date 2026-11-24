El senador Edgar Mancha Pineda deslindó responsabilidad por el fallido lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en el Estadio Nacional de Lima, al señalar que la organización y el cumplimiento de los requisitos correspondían a la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno explicó que su participación consistió en gestionar el uso gratuito del Estadio Nacional y apoyar los trámites ante el Ministerio de Cultura para desarrollar la presentación.

Mancha, defendió su intervención y manifestó: “Ellos son los responsables de esta festividad”, al explicar que los representantes de la Federación acudieron a su despacho para solicitar apoyo en las gestiones relacionadas con el lanzamiento en la capital.

Mancha atribuye organización y permisos a la Federación

El parlamentario reiteró que la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno debía encargarse de los procedimientos administrativos y las condiciones de seguridad, al considerar que la responsabilidad de organizar la festividad no correspondía a su despacho.

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Mancha también reconoció que conocía desde el viernes que no estaban garantizadas las autorizaciones para el evento y que hasta la mañana del domingo persistían dificultades relacionadas con los requisitos solicitados por las autoridades para utilizar el recinto deportivo.

Entre las exigencias mencionadas durante la entrevista figuró la disponibilidad de 200 agentes de seguridad, requisito que la organización debía garantizar, mientras el parlamentario sostuvo que su despacho ya había cumplido con apoyar las gestiones para conseguir el escenario deportivo gratuitamente.

Parlamentario ofrece gestionar nuevamente el Estadio Nacional

Durante la conversación también se abordó la posibilidad de una nueva presentación en Lima, ante lo cual Mancha manifestó su disposición para realizar gestiones que permitan conseguir nuevamente el Estadio Nacional sin costo para la Federación.

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El senador indicó que esta posibilidad dependería de una nueva decisión de los organizadores y de que la Federación asuma las responsabilidades correspondientes, cumpla las exigencias de seguridad y coordine las condiciones necesarias para desarrollar la actividad cultural.

Finalmente, Mancha ofreció canalizar nuevamente las gestiones ante las instituciones correspondientes si la Federación decide realizar otro lanzamiento en Lima, incluso en un plazo de dos semanas o un mes, aunque señaló que los organizadores deberán reconocer los errores cometidos y garantizar los requisitos exigidos.

Redacción: Frank Pancca