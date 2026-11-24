La ausencia de Eduardo Quispe Pandia en un debate organizado por la Organización Social Las Cuatro Zonas de Juliaca desató críticas de su dirigente, Juan Zapata Chambilla, quien cuestionó que el candidato no diera la cara para responder sobre los principales problemas de la ciudad, mientras solo Marcelino Tonconi Quispe participó en la actividad.

Zapata calificó la inasistencia como una vergüenza y cuestionó la falta de compromiso de los candidatos con la población, al señalar que Juliaca enfrenta graves problemas que necesitan soluciones concretas. “Ellos tenían que dar la cara aquí ahora”, manifestó, tras advertir que la ciudad podría permanecer otros cuatro años postergada.

Durante sus declaraciones, el dirigente lamentó que no se abordara el problema de la corrupción y recordó que el hospital Materno Infantil lleva 17 años sin funcionar, además de las deficiencias del drenaje pluvial y la falta de agua. Exigió que las nuevas autoridades investiguen y denuncien a los funcionarios responsables.

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Asimismo, cuestionó que las propuestas presentadas por Marcelino Tonconi no fueran suficientes para convencerlo, pues consideró que la población necesita compromisos respaldados por acciones. También expresó su preocupación por el equipo que acompaña al candidato y puso en duda su capacidad para responder a las necesidades de Juliaca.

Frente a este escenario, Zapata pidió a la población reflexionar antes de elegir a sus próximas autoridades y consideró necesario formar nuevos líderes jóvenes para impulsar el desarrollo de Juliaca y la región Puno. También advirtió que la ciudadanía no debe conformarse con elegir entre candidatos que no generan confianza.

Finalmente, dejó en claro que no respaldará las promesas electorales mientras no se conviertan en resultados concretos. “El día que veamos hechos, yo voy a ser el primero en aplaudir, y si no vamos a ver hechos, somos los primeros que vamos a reclamar”, sentenció.