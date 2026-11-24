El Concejo Municipal de Puno aprobó, por mayoría, declarar la nulidad de las elecciones del centro poblado de Salcedo, realizadas el 1 de noviembre de 2026, y dispuso que se convoque a nuevos comicios tras debatir cuestionamientos al padrón electoral y al desarrollo de la jornada.

La decisión se tomó este último martes 24 de noviembre, durante una sesión extraordinaria, donde los regidores analizaron los recursos de apelación presentados por las organizaciones políticas Perú Primero y País para Todos, que solicitaron dejar sin efecto los resultados electorales por presuntas irregularidades.

Entre los principales cuestionamientos figuró la baja participación electoral, pues de 3,977 ciudadanos registrados en el padrón, solamente 1,454 acudieron a votar, equivalente al 36.5 %, mientras que 2,523 electores no participaron, cifra que representa más del 63 % de inasistencia.

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Las observaciones que motivaron la nulidad

Durante el debate, los regidores señalaron que el padrón electoral no habría incluido a todos los residentes de Salcedo, situación que habría impedido votar a ciudadanos que viven en este centro poblado, además de cuestionar la presencia de personas que no pertenecerían a esta jurisdicción.

También se mencionaron presuntas fallas en las cédulas de votación, cuestionamientos sobre los símbolos de una organización política y retrasos en la entrega del material electoral, además de que la jornada no habría comenzado a la hora prevista debido a problemas con el personal encargado de la instalación.

El subgerente de Promoción Social y Participación Ciudadana, Cristian Chile Cariapaza explicó que la municipalidad cumplió con organizar el proceso, mientras que la elaboración y actualización del padrón correspondía al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y la conducción de los comicios estaba a cargo del comité electoral.

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El funcionario también sostuvo que las actas de instalación y escrutinio estaban firmadas por los miembros de mesa y que las observaciones debían estar debidamente acreditadas, por lo que dejó la decisión final en manos del concejo municipal.

El debate enfrentó dos posiciones entre regidores

Por un lado, los regidores que respaldaron la nulidad consideraron que la legitimidad electoral estaba cuestionada porque más del 60 % de los electores no participó y existirían ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto por problemas en el padrón, por lo que plantearon realizar nuevas elecciones con mejores condiciones.

En esa posición, la regidora Eliseny Vargas Ramos sostuvo que encontraron varios indicios que justificaban repetir los comicios, entre ellos un padrón que necesitaba actualización, observaciones en las cédulas y la elevada cantidad de ciudadanos que no acudieron a votar.

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En cambio, los regidores que defendieron la validez del proceso señalaron que las elecciones de centros poblados tienen una normativa especial y que la votación es voluntaria, por lo que cuestionaron que se utilice la inasistencia de más del 50 % como argumento automático para declarar la nulidad.

Así votaron los integrantes del Concejo Municipal

La votación se realizó de manera pública y nominal, luego de que el pleno rechazara, por mayoría, conceder el uso de la palabra a los abogados de las organizaciones políticas que habían solicitado intervenir para sustentar sus apelaciones; finalmente, la mayoría de regidores respaldó anular las elecciones.

Los regidores que votaron a favor de la nulidad fueron Salvador Hancco, María Rodríguez, Norma Paredes, Jonathan Guerra, Eliseny Vargas, Arturo Mamani y Lizardo Rojas; mientras que los regidores Henry Flores, Efraín Colca, Dina Mamani, y Rogelio Roque se pronunciaron por respetar los resultados electorales.

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Tras la aprobación, se planteó que el proceso electoral deberá comenzar nuevamente, con la revisión y corrección del padrón de electores, para incorporar a los ciudadanos que realmente residen en Salcedo y garantizar su participación; la Municipalidad Provincial de Puno deberá impulsar las acciones correspondientes para organizar los nuevos comicios, cuyo cronograma deberá desarrollarse dentro de los plazos electorales establecidos.