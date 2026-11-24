El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Salvador Hancco Aguilar, pidió la renuncia del presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha tras el frustrado lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en el Estadio Nacional de Lima, al considerar que hubo negligencia en sus funciones.

Señaló que la responsabilidad directa de organizar el evento recaía en la Federación, por lo que sus directivos debieron gestionar anticipadamente los permisos, las medidas de seguridad y los recursos necesarios para garantizar la presentación de la festividad en la capital.

«Ha habido exceso de confianza», manifestó Hancco, quien cuestionó que los organizadores no hayan previsto los procedimientos administrativos exigidos por las instituciones de Lima, considerando que no se puede organizar un evento de esa magnitud sin cumplir previamente con las autorizaciones correspondientes.

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Hancco cuestiona falta de previsión dirigencial

Asimismo, se refirió a la falta de presupuesto que habría impedido contratar a los 200 agentes de seguridad y a una productora, indicando que estos requerimientos debieron considerarse desde la planificación, además de las condiciones de seguridad y la participación de Defensa Civil.

Por otro lado, aclaró que la Municipalidad Provincial de Puno no era responsable de organizar el lanzamiento, debido a que únicamente participaba en el comité de salvaguarda mediante un regidor, al igual que el Gobierno Regional, por lo que descartó que la comuna tuviera que asumir esa responsabilidad.

Finalmente, el primer regidor propuso que Puno sea el escenario principal para promocionar la festividad, mencionando lugares turísticos como el lago Titicaca, las islas de los Uros, Taquile y Amantaní, y reiteró que, desde su punto de vista, el presidente de la Federación debe renunciar por la presunta negligencia en el cumplimiento de sus funciones.