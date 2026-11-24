Veinte camiones compactadores operativos y combustible asegurado hasta mayo de 2027 será parte de lo que recibirá la próxima gestión municipal de San Román, en medio del cambio de autoridades y la preocupación por una posible reducción del personal de limpieza pública, según informó el gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos, Arturo Oroz Bocángel.

El funcionario precisó que, de los 21 compactadores que tiene la municipalidad, uno permanece malogrado desde hace más de cuatro meses, mientras que las otras 20 unidades se encuentran operativas al 100 %, condición con la que buscan garantizar la continuidad de la recolección de residuos sólidos durante la transferencia de gestión.

Otro aspecto que quedará encaminado es el abastecimiento de combustible, cuyo contrato está vigente hasta abril o mayo de 2027, con entregas de 9.000 galones cada 15 días, aunque aclaró que la continuidad del servicio dependerá de las decisiones que adopte la nueva autoridad con el proveedor.

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Respecto al personal, Oroz aseguró que los 300 trabajadores de limpieza pública continuarán con sus labores hasta el 31 de diciembre, pese a que algunos tendrían expectativas de asumir responsabilidades en la próxima administración, por lo que pidió mantener el compromiso con el servicio hasta el último día.

En cuanto a la disposición final de residuos, indicó que la tercera celda del sector Huanuyo todavía tendría capacidad para operar hasta marzo, dependiendo del trabajo de la maquinaria, mientras que las dos primeras celdas permanecen cubiertas con tierra y presentan trabajos pendientes de colocación de geomembrana.

Finalmente, señaló que desde el 15 de diciembre comenzará la coordinación interna para la transferencia de información, documentación y bienes del área, además de los reportes sobre el funcionamiento de las celdas y la maquinaria, a fin de entregar a la siguiente administración las condiciones actuales del servicio de limpieza pública.