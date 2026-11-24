Lo que comenzó con una mañana de temperatura relativamente cálida terminó convirtiendo las calles de Juliaca en verdaderas lagunas. Pese a que durante las primeras horas de este martes la temperatura en San Román alcanzó entre 18 y 20 grados, una intensa lluvia cayó por más de una hora durante la tarde y dejó varias vías completamente inundadas.

Uno de los puntos más afectados fue el jirón Moquegua, donde una obra que todavía se encuentra en ejecución terminó cubierta de agua y lodo, convirtiéndose en una vía prácticamente intransitable. La acumulación de agua dificultó el desplazamiento de vehículos y peatones, mientras el barro cubría gran parte de la superficie.

Como era de esperarse, el mercado Túpac Amaru y sus calles adyacentes tampoco resistieron la intensidad de la precipitación y quedaron inundadas. La situación se repitió en otras vías importantes de la ciudad, donde el agua se acumuló y complicó el tránsito en distintos sectores.

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La emergencia también alcanzó la avenida Tambopata, la avenida Nueva Zelanda y la avenida Triunfo, además de otros sectores de Juliaca. En estas arterias, la acumulación de agua convirtió las pistas en zonas difíciles de transitar, dejando en evidencia las complicaciones que genera una lluvia prolongada.

La precipitación comenzó aproximadamente a la 1:00 de la tarde y se prolongó durante más de una hora, mientras los registros meteorológicos estimaban temperaturas cercanas a los 19 y 20 grados durante la mañana y una máxima de hasta 23 grados para la jornada.

Una vez más, la lluvia puso en evidencia las dificultades de Juliaca para evacuar el agua pluvial, mientras las calles inundadas y las obras en ejecución complicaron la circulación en diferentes puntos de la ciudad, dejando una jornada marcada por los aniegos y el lodo.