Entre la ausencia de uno y las propuestas poco claras del otro, los candidatos Eduardo Quispe Pandia y Marcelino Tonconi Quispe no lograron convencer a la dirigencia de Las Cuatro Zonas de Juliaca. Su presidente, Luis Condori Yapu, lamentó que la población tenga que elegir por el «mal menor», sin conocer compromisos concretos para resolver los problemas de San Román.

Durante el debate realizado en la plaza Zarumilla, Condori cuestionó que Tonconi no precisara en cuánto tiempo solucionaría las demandas de la provincia. También observó que sus respuestas fueron generales y no explicaron cómo ejecutaría sus propuestas, entre ellas inyectar presupuesto al Consejo Regional de la Juventud.

El dirigente también criticó la ausencia de Eduardo Quispe Pandia, quien no respondió oficialmente a las invitaciones para participar en el encuentro, pese a que la organización aseguró haber realizado las gestiones necesarias para garantizar su presencia. «No sé si le interesa el tema de solucionar los problemas de Juliaca», manifestó.

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La expectativa de los dirigentes era escuchar cómo ambos candidatos enfrentarían las obras inconclusas y desfinanciadas de la provincia de San Román. Sin embargo, Condori sostuvo que ninguno abordó de manera suficiente las necesidades de la juventud, situación que incrementó la incertidumbre sobre sus futuras gestiones.

«Ninguno de los dos candidatos convence, uno que no se aparece y el otro que no tiene propuestas claras», expresó Condori, quien reconoció que la población tendrá que decidir entre ambas opciones. Además, advirtió que en aproximadamente dos semanas la región tendrá un nuevo gobernador, pero San Román todavía no cuenta con compromisos claros.

Ante ello, anunció que la organización presionará para que se cumplan los compromisos firmados por Tonconi y convocó a Quispe Pandia a suscribir también los acuerdos sobre las obras inconclusas. «Juliaca merece un desarrollo y tiene que transformar, tiene que continuar», enfatizó.