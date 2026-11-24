La ODPE San Antonio de Putina recibió 263 paquetes de material electoral para atender a 72 mil 413 electores de las provincias de Sandia y San Antonio de Putina, quienes participarán en la Segunda Elección Regional 2026, programada para el domingo 6 de diciembre.

El cargamento llegó desde los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicados en Lurín, bajo resguardo de la Policía Nacional y monitoreo permanente mediante sistemas de seguimiento satelital para garantizar la seguridad durante su traslado.

Los paquetes contienen cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, cartillas para miembros de mesa, sobres para actas e impugnaciones, además de ánforas, cabinas de votación y otros insumos necesarios para los comicios.

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Antes de su distribución, el material será sometido a una verificación pública con participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otras autoridades, quienes comprobarán la integridad de los paquetes y el cumplimiento de las especificaciones establecidas.

Posteriormente, los 263 paquetes serán trasladados a los 45 locales de votación habilitados en ambas provincias, mediante protocolos de seguridad y cadena de custodia, con el resguardo de efectivos de la Policía Nacional.

Para esta jornada electoral se instalarán 257 mesas de sufragio en 15 distritos y 15 centros poblados, donde más de 72 mil ciudadanos estarán habilitados para elegir a sus autoridades regionales en la segunda vuelta del próximo 6 de diciembre.