Tortas vencidas, productos sin fechas de producción ni vencimiento y vendedores sin certificado médico fueron algunas de las irregularidades detectadas en panaderías de Juliaca durante las inspecciones sanitarias, observaciones que motivarán nuevos operativos en mercados y establecimientos por las fiestas de fin de año.

La jefa del Departamento de Zoonosis, Vigilancia y Control Sanitario de la Municipalidad Provincial de San Román, Mery Mamani Adco, informó que inicialmente realizaron acciones preventivas y dejaron fichas de observación a los comerciantes para que corrijan las deficiencias encontradas, algunos de los cuales ya presentaron sus certificados médicos.

Sin embargo, advirtió que las intervenciones se intensificarán desde la quincena de diciembre, cuando comenzarán a aplicar medidas más drásticas mediante procedimientos sancionadores, mientras continúan las inspecciones a puestos de venta de carnes rojas, blancas y otros alimentos.

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Las observaciones también alcanzaron a los comerciantes de pollos y gallinas, donde detectaron mal faenamiento, productos en condiciones antihigiénicas, espacios de venta sin limpieza adecuada e indumentaria en pésimo estado, además de vendedores que no cuentan con certificado médico.

Mamani señaló que, junto a SENASA, realizan el seguimiento al origen de las aves, debido a que algunos comerciantes no acreditan su procedencia, por lo que ya identificaron galpones que serán incluidos en próximas inspecciones sanitarias.

Ante estas deficiencias, recomendó a los consumidores revisar las fechas de producción y vencimiento antes de comprar tortas, pues estos productos pueden durar apenas tres días, además de verificar su estado y apariencia para evitar adquirir alimentos que ya no estén aptos para el consumo.