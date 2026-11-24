La obra de mejoramiento del estadio Fernando Romero Carrión de la provincia de Lampa, valorizada en más 5 millones de soles, permanece paralizada desde fines de octubre y hasta el momento no tiene una fecha confirmada para reanudar los trabajos, pese a una reunión que tuvieron con funcionarios del Gobierno regional de Puno, informó el alcalde provincial Heráclides Ojeda Huarilloclla.

El proyecto, iniciado en junio de este año por el Gobierno Regional de Puno, contemplaba la renovación del césped, la pista atlética y los graderíos de la parte oriental del recinto deportivo, pero ahora enfrenta problemas entre la entidad regional y la empresa contratista.

La situación también afecta a aproximadamente 40 trabajadores impagos, quienes esperan recibir sus remuneraciones mientras se busca una salida al conflicto contractual que mantiene detenida la ejecución del proyecto.

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Conflicto contractual mantiene detenida la obra

El alcalde informó que durante el último fin de semana se habría producido el retiro de materiales del estadio por parte de la empresa contratista, situación que alertó a las rondas campesinas, cuyos integrantes intervinieron y posteriormente participaron en una reunión para abordar el problema.

Tras una reunión con representantes del Gobierno Regional y del Consorcio Ejecutor del Sur, se acordó que la empresa presente una carta de intención de conciliación, con el propósito de instalar una mesa técnica donde ambas partes expongan sus argumentos.

Sin embargo, las posiciones todavía no coinciden, pues el Gobierno Regional habría informado sobre la resolución del contrato, mientras que la empresa sostiene que anteriormente también solicitó dejarlo sin efecto por presuntos incumplimientos de pago de la entidad regional.

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Lampa vuelve a esperar obras inconclusas

La autoridad edil expresó su preocupación por los perjuicios que afronta la población de Lampa y recordó que el hospital Antonio Barrionuevo también atraviesa problemas y actualmente cuenta con una medida cautelar (decisión judicial temporal para proteger una situación mientras se resuelve un proceso).

En tanto, el Gobierno Regional deberá convocar a Procuraduría, Asesoría Legal y personal técnico para evaluar las posiciones de ambas partes, aunque todavía no se ha informado una fecha para la reanudación de los trabajos del estadio.