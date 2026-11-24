Dos regidores de la Municipalidad Provincial de Puno, Henry Flores Villasante y María Rodríguez Espezua, reportaron haber recibido mensajes intimidatorios en medio de la votación sobre la anulación de las elecciones del centro poblado de Salcedo, realizadas el 1 de noviembre, pese a que ambos asumieron posiciones diferentes durante la votación.

El regidor Henry Flores votó en contra de anular los comicios y mostró un mensaje que recibió en su celular, donde le pedían que se abstenga y le advertían que «aquí la gente es mala», además de mencionar a supuestos traficantes de terrenos.

«Al parecer pues que me está diciendo que no opine, no ni diga nada», manifestó el concejal al explicar cómo interpretó el contenido del mensaje, aunque aseguró que continuará expresando su posición y consultará con su asesor legal sobre posibles acciones.

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Flores cuestiona pedido de anulación electoral

El concejal defendió su voto en contra de la nulidad porque considera que deben respetarse los resultados de las elecciones y que las autoridades deben ser elegidas mediante el voto de la población, no a través de pedidos que, según su opinión, carecerían de sustento.

«Se gana en cancha, se ganan las elecciones», expresó el regidor, quien cuestionó los recursos presentados para anular el proceso electoral y sostuvo que deben respetarse las reglas establecidas para elegir a las autoridades de los centros poblados.

Por su parte, la regidora María Rodríguez votó a favor de anular las elecciones de Salcedo, aunque durante la sesión extraordinaria inicialmente solicitó abstenerse de votar, situación que obligó al secretario a llamarla nuevamente para que definiera su posición.

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Rodríguez votó por convocar nuevas elecciones

Durante ese momento, la concejal se mostró nerviosa y, según la información proporcionada, también habría recibido amenazas por celular, situación que habría influido en su estado durante la sesión, antes de emitir finalmente su voto.

Tras ser llamada nuevamente, Rodríguez expresó su voto a favor de anular los comicios del 1 de noviembre y convocar a nuevas elecciones en Salcedo, sumándose a la mayoría de regidores que respaldó esta decisión.

De esta manera, ambos concejales terminaron en posiciones contrarias sobre el futuro del proceso electoral, mientras que Flores anunció que consultará con su asesor legal y señaló que desconoce si otros regidores también recibieron mensajes similares.