Pacientes del Hospital III de EsSalud de Juliaca reclamaron esta mañana por la falta de citas, algunas usuarias señalaron que llegaron desde las 4 de la madrugada sin conseguir un cupo para medicina física y rehabilitación.

Una asegurada relató que acudió por segundo miércoles consecutivo para solicitar atención, aseguró que tampoco consiguió cita la paciente que ocupaba el primer lugar de la fila, “¿Dónde se van las citas?”, preguntó.

La mujer explicó que madrugar implica pagar transporte y exponerse a riesgos durante el traslado, pidió la presencia del director del hospital para recibir una solución ante los intentos fallidos de obtener atención.

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Otra usuaria confirmó que llegó a las 4 de la mañana, sostuvo que el personal únicamente le respondió “Se acabó”, solicitó información anticipada cuando no existan citas disponibles para evitar viajes innecesarios.

Las entrevistadas también señalaron dificultades para comunicarse por teléfono, explicaron que las llamadas no ingresan o no les permiten conseguir una cita, esa situación las lleva a acudir personalmente al establecimiento.

Una tercera paciente afirmó que lleva 3 meses buscando atención sin éxito, indicó que viaja desde otra provincia y regresa los miércoles con la expectativa de encontrar un cupo.

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La asegurada solicitó que el hospital gestione una referencia a Arequipa o atención en otro establecimiento, “Todos hemos aportado y necesitamos nuestra atención”, expresó al reclamar una respuesta para quienes esperan recibir tratamiento.

El reporte recogió el malestar de los pacientes en los exteriores del hospital, no incluyó una respuesta de EsSalud sobre la disponibilidad de citas ni las medidas para atender estos pedidos.