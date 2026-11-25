El Centro Emergencia Mujer (CEM) informó que el 85 % de los casos de violencia registrados entre enero y septiembre de 2026 corresponden a mujeres y el 15 % a varones, según las estadísticas presentadas en Puno.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el responsable del servicio, Yuri Mamani Hancco, explicó que también desarrollan actividades de sensibilización para identificar señales de violencia y prevenir nuevas agresiones.

Las cifras muestran un cambio respecto al 2025, cuando los casos en agravio de mujeres representaban el 88 % y los de varones el 12 %, evidenciando una variación en los porcentajes de atención entre ambos grupos.

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Violencia contra varones también incluye a menores

El coordinador territorial advirtió que los casos de violencia contra varones no involucran únicamente a hombres adultos, sino también a niños y adolescentes que sufren agresiones dentro de sus hogares, incluso de parte de sus propios familiares.

Asimismo, señaló que entre los casos identificados figuran situaciones de violencia sexual contra niños y agresiones en el entorno familiar, por lo que pidió no minimizar estos hechos ni considerar que la violencia afecta exclusivamente a las mujeres.

Por otro lado, Mamani explicó que entre los factores que favorecen estas situaciones se encuentran los patrones socioculturales que mantienen diferencias entre hombres y mujeres, además del consumo de bebidas alcohólicas, que puede desinhibir y potenciar comportamientos agresivos.