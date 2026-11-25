Tres integrantes del Consejo Directivo de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno – FRFCP, anunciaron que convocarán a una asamblea para evaluar la reorganización de la institución, luego de comprobar que sus nombres continúan inscritos en Registros Públicos, pese a que fueron apartados de sus funciones en enero de 2026 sin recibir una notificación formal de destitución. Se trata de José Alberto Palomino Huaranca, director de Actividades Culturales y Folklore; Zenón Contreras Salas, director de Ética; y Jovi Paraguayo Jiménez, secretario de Coordinación Regional, quienes hicieron pública su posición tras la polémica por el fallido lanzamiento de la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Lima.

El director de Ética, Zenón Contreras Salas, sostuvo que la directiva no cumplió con el procedimiento de separación establecido legalmente y afirmó: “Nunca se ha dado la expulsión”, al explicar que el Consejo Directivo tenía un plazo de 60 días para notificarlos, pero no recibieron ninguna comunicación formal sobre su salida de la institución

Directivos cuestionan destituciones y exigen reorganización institucional

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Los tres representantes señalaron que la decisión de apartarlos habría surgido por presuntas discrepancias relacionadas con la recaudación de fondos para las actividades de la Federación, aunque indicaron que su participación consistió en respaldar al responsable de Economía sin administrar directamente los recursos institucionales

El director de Actividades Culturales y Folklore, José Alberto Palomino Huaranca, manifestó que los cuestionamientos hacia su participación respondían a las denuncias que realizaron sobre el funcionamiento de la institución, mientras los entrevistados responsabilizaron a la actual conducción por las dificultades que terminaron afectando la imagen de Puno durante el lanzamiento en Lima

Los representantes convocaron a los presidentes de conjuntos folklóricos, danzarines e instituciones de la región a participar en una próxima asamblea, donde plantearán evaluar las responsabilidades de los integrantes de la directiva y determinar la conformación de una comisión transitoria o una nueva encargatura institucional

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Renuncias y registros públicos agravan la crisis federativa

Los entrevistados también cuestionaron la permanencia de personas en cargos dirigenciales pese a la existencia de renuncias, para sustentar su posición presentaron una carta notarial del 31 de marzo de 2026, mediante la cual Juan Emerson Larico Luque comunicó su renuncia irrevocable a la Federación por discrepancias con el enfoque de gestión institucional

El conflicto institucional adquiere mayor relevancia por las consecuencias del fallido lanzamiento en Lima de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, hecho que generó cuestionamientos sobre la conducción de la Federación y la responsabilidad de sus representantes frente a una celebración que involucra a conjuntos folklóricos, danzarines y población puneña

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El Consejo Directivo que se mantiene inscrito en Registros Públicos anunció que coordina la fecha de convocatoria a una asamblea general, en la que los participantes deberán evaluar las medidas correspondientes conforme al estatuto, incluida la posible conformación de una comisión transitoria y la determinación de responsabilidades por la crisis institucional que atraviesa la Federación.

Redacción: Frank Pancca