En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, diferentes instituciones y sectores participaron en una marcha de sensibilización en Juliaca para generar conciencia sobre la violencia física, psicológica y sexual que afecta a las mujeres. Durante la actividad, la psicóloga Gladys Quispe Humpiri, representante del Programa de Violencia contra la Mujer de la Red de Salud San Román, advirtió que este problema continúa siendo uno de los principales indicadores de atención en salud mental.

La especialista explicó que la violencia contra las mujeres se manifiesta en distintos espacios, no solamente en las relaciones de pareja, sino también en el entorno social y laboral, situaciones que limitan su desarrollo personal y su participación en la sociedad. En ese sentido, destacó la importancia de reconocer el papel de las mujeres en los ámbitos familiar, social y económico, así como garantizar condiciones que les permitan desenvolverse sin violencia.

Respecto a la situación que se presenta en la provincia de San Román, Quispe Humpiri señaló que la violencia constituye uno de los principales problemas identificados dentro de los indicadores de salud mental. Precisó que, como referencia de los casos detectados, aproximadamente entre tres y cinco de cada diez mujeres podrían encontrarse en situaciones de violencia, aunque no precisó el periodo ni el universo poblacional al que corresponde esta estimación.

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Asimismo, indicó que la Red de Salud San Román cuenta con cuatro centros de salud mental comunitarios y establecimientos del primer nivel de atención que brindan servicios especializados para atender a mujeres afectadas por violencia física, psicológica y sexual.

La conmemoración del 25 de noviembre busca visibilizar esta problemática y reforzar el compromiso de las instituciones y la sociedad para prevenir toda forma de violencia contra las mujeres, promover su protección y garantizar el acceso oportuno a los servicios de atención.