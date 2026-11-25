El altiplano de Puno tendrá mayor probabilidad de lluvias del 28 al 30 de noviembre, con un 90% de posibilidades de precipitaciones moderadas, según el ingeniero Sixto Flores, director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Puno.
El especialista señaló que las temperaturas durante el día bajarán este 25 de noviembre, con valores entre 13 y 18 grados, frente a los registros de hasta 23 y 24 grados de la semana pasada.
El cielo del altiplano presentará hoy más nubes que en los días anteriores, según el pronóstico anunciado por Flores para esta jornada.
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Las lluvias tendrán una probabilidad del 85% entre el 25 y el 30 de noviembre en el altiplano puneño, de acuerdo con la información del director.
Las precipitaciones del 25 al 27 de noviembre serán ligeras o moderadas en lugares específicos del altiplano, sin que el pronóstico precise cuáles serán esas zonas.
El periodo del 28 al 30 de noviembre presenta las mayores posibilidades de lluvia, explicó Flores, quien indicó que las precipitaciones alcanzarían una intensidad moderada durante esos días.
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Las provincias de Carabaya y Sandia, hacia la vertiente oriental, tendrán hoy un cielo parcialmente nublado, con lluvias principalmente moderadas, según el reporte del especialista.
El pronóstico para Carabaya y Sandia también contempla precipitaciones hasta finales de noviembre, señaló el ingeniero Sixto Flores al cerrar su informe sobre las condiciones del tiempo en la región.
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