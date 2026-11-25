Unos 599 trabajadores nombrados del sector Educación podrán recoger vales de consumo de 247 soles en el almacén de la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno, informó el representante sindical Mario Enrique Ramos Clavijo.

El dirigente explicó que este beneficio corresponde únicamente a trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo 276 del ámbito de esa entidad, el vale permitirá adquirir productos por el monto señalado.

Ramos Clavijo indicó que los vales son resultado de la negociación colectiva de 2025, “Hay que recogerlo del almacén”, señaló durante su llamado a los beneficiarios para que se acerquen estos días.

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El representante también anunció elecciones sindicales para mañana en la Derrama Administrativa, los afiliados podrán votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Mario Enrique Ramos Clavijo encabeza la lista número 3, el candidato explicó que asumió la representación del sindicato desde la subsecretaría general tras el fallecimiento de su compañero que ocupaba ese cargo.

El postulante planteó solicitar un mayor presupuesto para la negociación colectiva de 2027, “Mi compromiso es representarlos”, manifestó al presentar su propuesta a los trabajadores afiliados.