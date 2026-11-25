El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha, puso su cargo a disposición de la asamblea general tras la frustrada presentación oficial de la Festividad Virgen María de la Candelaria 2027, realizada el 22 de noviembre en la ciudad de Lima.

La decisión fue comunicada mediante una carta fechada el 25 de noviembre, dirigida al Consejo Directivo y a la Asamblea General de la institución, en la que el dirigente también ofreció disculpas por lo ocurrido durante la actividad que no llegó a concretarse.

En el documento, Quispe Huaracha solicitó convocar a una asamblea para brindar explicaciones y detallar los motivos y las condiciones que impidieron realizar la presentación oficial de la festividad en la capital.

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El presidente señaló que los acontecimientos afectaron directamente a la región Puno y que esta situación motivó su decisión de poner su cargo a disposición de la máxima instancia de la federación.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los integrantes de las agrupaciones afiliadas de danzas originarias, trajes de luces y sikuris por el respaldo recibido durante las actividades y asambleas desarrolladas en su gestión 2025-2027.

La decisión deberá ser tratada en una asamblea general, donde el dirigente busca explicar lo sucedido en Lima, mientras los afiliados deberán evaluar su continuidad al frente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.