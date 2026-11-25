Verónika Mendoza presentó sus principales propuestas para el desarrollo económico y territorial del Cusco durante la 64.ª edición de CADE Ejecutivos, realizada en las instalaciones de Vidawasi, en Urubamba. Su intervención abordó iniciativas de descentralización, transformación productiva, gestión de información y masificación del gas natural, cuya ejecución requeriría la coordinación con el gobierno central y el sector privado. En materia de descentralización, planteó la creación de tres consejos de desarrollo territorial, correspondientes al Cusco Amazónico, Cusco Metropolitano y Cusco Altoandino. Estos espacios reunirían a autoridades regionales y locales, cámaras de comercio, comunidades y organizaciones sociales para definir las prioridades de cada provincia e identificar los problemas que dificultan su atención.

Proponen implementar entre seis y siete centros de innovación productiva

Mendoza propuso establecer una red de entre seis y siete centros de innovación y transformación productiva en los diferentes corredores económicos y ecológicos de la región. Señaló que la iniciativa busca aprovechar los recursos y las actividades económicas existentes en los 24 ecosistemas del Cusco, mediante la participación del sector privado.

Entre las propuestas figuran la creación del Instituto Regional del Cacao y del Café en el Cusco Amazónico y la transformación del Campo Ferial de Huancaro en un centro de exposición cultural e innovación. También planteó desarrollar la industria textil a partir de la fibra de camélidos, así como promover marcas y denominaciones de origen para los productos lácteos elaborados en comunidades campesinas. La iniciativa contempla vincular estos centros con mercados físicos y digitales y con un sistema regional de formación superior. En materia turística, Mendoza propuso ampliar y diversificar la oferta mediante su articulación con las actividades productivas, entre ellas las rutas del cacao y del café.

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Centro de inteligencia territorial y participación del sector privado

Otra de las propuestas consiste en implementar un centro de inteligencia y datos territorial que reúna información del gobierno central, los gobiernos regionales y locales y el sector privado. Según Mendoza, esta herramienta serviría para anticipar los impactos del fenómeno El Niño, conocer las demandas del mercado laboral y de productos, y orientar las acciones frente a la delincuencia y el crimen organizado. Asimismo, anunció que durante los primeros 30 días de su gestión convocará a representantes de las cámaras de comercio y del sector empresarial para recoger sus aportes. Entre las iniciativas que serán abordadas mencionó la creación de una Agencia Regional de Inversiones para el Desarrollo Territorial y una Secretaría Única de Formalización.

Mendoza demanda plazos y presupuestos para la masificación del gas

Respecto al acceso al gas natural, Mendoza cuestionó que, tras 22 años de explotación del recurso, las familias y la industria cusqueñas todavía no se beneficien directamente de este. También expresó su desconfianza frente a los sucesivos anuncios gubernamentales sobre la masificación del gas y solicitó mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos. “Necesitamos garantías, plazos, presupuestos, sanciones si es que no hay movimiento”, manifestó. Asimismo, expresó su respaldo a la distribución de gas mediante camiones como una alternativa para ampliar el mercado y generar demanda mientras se concreta el suministro directo. Sin embargo, cuestionó la propuesta de implementar 800 conexiones de gas natural en Quillabamba durante un periodo de diez años, al considerar insuficiente su alcance. Al finalizar su intervención, solicitó establecer un proceso de diálogo entre las autoridades y el sector privado para impulsar la masificación del gas en Cusco y el sur del país, considerando la demanda de las familias, los transportistas y las industrias.

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