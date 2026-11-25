De los S/1.086 millones 177 mil 661 habilitados por el Gobierno Regional de Ayacucho (GORE) para financiar proyectos mediante obras por impuestos, solo S/80 millones 83 mil 884 cuentan con convenio en fase de ejecución. El resto permanece en etapas de priorización y elaboración de procedimientos, según informó el gerente general, Justo Chávez. El funcionario explicó que la cartera de obras por impuestos fue incrementándose desde 2024, cuando la entidad tenía una capacidad de financiamiento de S/818 millones 405 mil 324. En 2025, esta cifra llegó a S/1.014 millones 239 mil 619 y para 2026 alcanzó los S/1.086 millones. Sin embargo, precisó que la mayoría de los proyectos todavía se encuentra en la primera de las cuatro etapas del mecanismo: priorización, actos previos, proceso de selección y ejecución. Chávez señaló que hasta el 31 de diciembre la actual gestión continuará con los procedimientos correspondientes, mientras que las siguientes etapas quedarán a cargo de la próxima administración regional. También indicó que el GORE suscribió convenios con la Autoridad Nacional de Infraestructura por S/151 millones y otro paquete de inversiones por más de S/300 millones. El gerente general reconoció que la región mantiene entre S/3.000 y S/3.500 millones en saldos de inversión correspondientes a 177 proyectos en ejecución. Aclaró que este monto no constituye una deuda, sino recursos que todavía deben gestionarse para garantizar la continuidad de las obras. De esta manera, rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta deuda de S/5.000 millones y sostuvo que existe una diferencia entre los compromisos financieros pendientes y el presupuesto que requieren los proyectos para concluirse.

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