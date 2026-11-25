Más de 300 agricultores y pobladores de distintas localidades del valle del Mantaro bloquearon ambas márgenes de la Carretera Central, a la altura del sector La Huaycha, en protesta por el retraso del mejoramiento del circuito vial Chupaca-Sicaya-Vicso-Aco-Mito, a cargo del Gobierno Regional de Junín.
La medida comenzó alrededor de las 3:00 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre y paralizó el tránsito entre Huancayo, Jauja y Lima. Buses interprovinciales, camiones de carga y combis quedaron varados, mientras los manifestantes exigían la presencia del gobernador regional Zósimo Cárdenas y la culminación de los trabajos.
Los pobladores de Sicaya, Vicso, Aco y Mito reclaman que el proyecto acumula varios años de retraso y que distintas gestiones regionales han ofrecido terminarlo sin cumplir ese compromiso. Ahora exigen que la administración de Cárdenas concluya la obra antes de dejar el cargo.
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La protesta también generó malestar entre transportistas y pasajeros que quedaron atrapados en la carretera.
Obra tiene presupuesto de S/ 42.6 millones
El proyecto contempla el mejoramiento del circuito vial Chupaca-Sicaya-Vicso-Aco-Mito, en las provincias de Chupaca, Huancayo y Concepción.
Según el cuadro de ejecución presupuestal, la inversión tiene un costo de S/ 42 millones 630 mil 222. La ejecución acumulada entre 2024 y 2026 alcanza los S/ 30 millones 703 mil 816.
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Para 2026, el proyecto cuenta con un presupuesto de S/ 12 millones 247 mil 137. De ese monto, la entidad regional ha devengado S/ 12 millones 202 mil 143, equivalente al 99.6 %.
Sin embargo, este porcentaje corresponde a la ejecución financiera del presupuesto de este año y no al avance físico de la carretera. Por tanto, no demuestra que los trabajos estén próximos a culminar.
Pobladores también protestan en el Gobierno Regional
Mientras los agricultores bloquean la Carretera Central, pobladores de Chambará y otras localidades llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Junín para exigir el reinicio de obras pendientes.
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Algunos manifestantes llegaron desde las 2:30 de la madrugada y permanecen en los exteriores de la entidad regional y no permiten el ingreso de personal en reclamo de atención a sus demandas.
Los pobladores denunciaron que sus localidades también sufren las consecuencias de obras que no avanzan y exigieron que el Gobierno Regional retome los trabajos antes de concluir su gestión.
Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE
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