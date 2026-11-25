La cancelación del lanzamiento oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en Lima continúa generando cuestionamientos al interior de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno. Esta vez, el Consejo de Vigilancia anunció la presentación de dos documentos formales para exigir explicaciones sobre la organización del evento, el manejo de los recursos económicos y las gestiones realizadas ante las instituciones de la capital. Además, solicitó la convocatoria urgente a una asamblea extraordinaria para evaluar la situación institucional.

Efraín Ramos Paredes, delegado del conjunto Juventud K’ajelo San Juan de Dios de Pichacani e integrante del Consejo de Vigilancia, informó que este órgano se encuentra en sesión permanente desde que se conoció la suspensión de la actividad en Lima. Precisó que el primer documento solicita a la dirigencia de la Federación la entrega, en un plazo de 48 horas, de un informe detallado, documentado y consolidado sobre los ingresos y egresos relacionados con la organización del lanzamiento.

Entre la documentación requerida figuran los ingresos por auspicios y patrocinios, aportes económicos de los conjuntos afiliados y de terceros, así como los gastos por servicios contratados, viajes, pasajes, viáticos, estadía, honorarios profesionales y otros costos operativos. También solicitan las actas de asamblea y del Consejo Directivo en las que se habrían aprobado la actividad, el presupuesto, las comisiones organizadoras y la delegación que viajó a Lima.

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Uno de los aspectos que el Consejo de Vigilancia considera necesario esclarecer son las gestiones realizadas ante el Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura. Por ello, exige copias de los expedientes presentados, cargos de recepción, respuestas, observaciones y eventuales resoluciones que permitan conocer qué trámites se realizaron y cuáles fueron los motivos que impidieron concretar el lanzamiento.

El segundo documento está dirigido al presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, abogado Alexander Quispe Guaracha, a quien solicitan convocar a una asamblea extraordinaria en un plazo máximo de 72 horas. La agenda propuesta contempla el informe documentado sobre la suspensión del lanzamiento, el reporte económico y administrativo del evento, así como la adopción de acuerdos para cautelar los intereses de la institución y de los conjuntos afiliados.

Sin embargo, al momento de intentar presentar los documentos, Ramos Paredes denunció que encontró cerradas las instalaciones de la sede principal de la Federación, pese a que el horario de atención establecido en el local señalaba que las oficinas debían funcionar desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Indicó que, al no encontrar personal ni responsable de mesa de partes, procedería a levantar un acta de fiscalización y evaluar la presentación de los documentos por vía virtual.

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Por otro lado, el integrante del Consejo de Vigilancia cuestionó la situación del vicepresidente Juan Luque Larico, cuya renuncia irrevocable habría sido presentada anteriormente, pero que, según manifestó, no habría sido aclarada formalmente ante una asamblea general. Señaló que el presidente Alexander Quispe habría sostenido que el vicepresidente todavía formaba parte de la Federación, pese a que este dejó de participar en las actividades institucionales. Ramos Paredes consideró necesario esclarecer su situación y revisar lo establecido en el estatuto.

Finalmente, respecto a los cuestionamientos contra la actual dirigencia, indicó que diversos presidentes y delegados de conjuntos afiliados vienen solicitando cambios en la conducción institucional e incluso la renuncia del presidente. Sostuvo que el Consejo de Vigilancia llevará esta posición a una próxima asamblea, al considerar que los recientes acontecimientos han generado una crisis de gobernabilidad dentro de la Federación.