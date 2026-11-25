La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) convocó a sus federaciones, asociaciones y bases mineras a una movilización nacional el martes 1 de diciembre, para exigir la ampliación del proceso de formalización minera por cuatro años, ante el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), previsto para el 31 de diciembre de 2026.

La convocatoria fue acordada durante una reunión nacional de dirigentes, asesores y representantes de organizaciones mineras realizada el 24 de noviembre, luego de las jornadas de protesta desarrolladas los días 23 y 24 en Lima, con participación de delegaciones del norte, centro y sur del país.

Según el pronunciamiento, las movilizaciones permitieron conseguir que se programe una sesión extraordinaria para el 1 de diciembre, en la que participarán dirigentes nacionales y equipos técnicos para sustentar la ampliación del proceso de formalización ante las instancias correspondientes.

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Entre sus principales demandas, el gremio exige al Congreso aprobar una ampliación de cuatro años para la formalización y al Poder Ejecutivo realizar un censo nacional de mineros, incluidos quienes cuentan con REINFO y quienes todavía no están registrados, con el propósito de incorporarlos al proceso.

Asimismo, plantea la aprobación de una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que considere las distintas actividades del sector, como la minería de socavón, aluvial, no metálica, polimetálica, ancestral y el trabajo de las pallaqueras, además de modificar la ley de concesiones para evitar el acaparamiento de áreas sin actividad productiva.

La plataforma también exige la renuncia del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, y de la viceministra Mayra Figueroa Valderrama, a quienes atribuye incapacidad y presuntos conflictos de intereses; estos cuestionamientos forman parte de las demandas planteadas por la organización en su pronunciamiento.

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CONFEMIN pidió a todas las bases mineras del país sumarse a la jornada del 1 de diciembre y mantener su plataforma de lucha, mientras sus representantes preparan la participación en la sesión extraordinaria para sustentar sus propuestas sobre la continuidad y los cambios del proceso de formalización minera.