El directivo de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Freddy Dueñas, cuestionó las coordinaciones que terminaron frustrando la presentación de la Festividad Virgen de la Candelaria en Lima y pidió explicaciones al presidente de la institución y a la productora Silvia Gálvez.

Durante una entrevista a Pachamama Radio, el representante aseguró que cumplió con la responsabilidad artística que le asignaron, pues realizó el seguimiento a los conjuntos que debían participar y preparó una propuesta con los trajes y vestuarios de las diferentes danzas puneñas.

Sin embargo, reconoció que la organización falló en las coordinaciones para concretar el evento y expresó su incomodidad por lo ocurrido y que impidió que los participantes se mostraran en el espectáculo.

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Cuestionan trabajo de productora en Lima

Sobre la participación de Silvia Gálvez, Dueñas señaló que anteriormente había presentado un equipo de trabajo con contactos en diferentes instituciones, lo que generó confianza entre los directivos; sin embargo, cuestionó que no hubo resultados concretos pese al tiempo que tuvieron para realizar los trámites.

«Me gustó la primera propuesta, pero en resultados yo no veo nada», manifestó el directivo, quien recordó que las coordinaciones comenzaron aproximadamente en agosto y que, durante ese periodo, recibían información de que los preparativos estaban avanzando.

Además, reveló que desconocía si existía un contrato formal con la productora y cuánto se había acordado pagar por sus servicios, debido a que las conversaciones y coordinaciones en Lima eran manejadas directamente por el presidente de la Federación.

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Piden explicaciones sobre los trámites pendientes

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la falta de documentos y las condiciones para utilizar el Estadio Nacional, pues Dueñas sostuvo que, según la información que recibió, el equipo de sonido estaba garantizado y les habían indicado verbalmente que entregarían el escenario entre las 9:00 y 10:00 de la mañana de este último domingo.

Ante esta situación, el directivo anunció que el consejo directivo emitió un pronunciamiento para convocar a los presidentes y delegados, además de solicitar que Silvia Gálvez viaje a Puno y explique qué ocurrió con los trámites; también esperan una explicación del presidente de la Federación sobre las decisiones tomadas.