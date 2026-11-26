Las próximas autoridades de Puno tendrán menos recursos para ejecutar obras en 2027 y deberán priorizar proyectos de agua y producción agropecuaria para evitar que la falta de infraestructura afecte la oferta de alimentos y eleve sus precios, advirtió Milagros Aguilar Calla, presidenta de Descosur.

La especialista señaló que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales alertó sobre una reducción del 19,12 % del presupuesto destinado a inversiones, en un escenario en el que los gobiernos regionales recibirían 58 mil 672 millones de soles, de los cuales 12 mil 458 millones serían para obras y proyectos.

Frente a esta limitación, Aguilar planteó utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite la participación de empresas privadas en el financiamiento y ejecución de infraestructura, y sostuvo que las compañías mineras y no mineras que operan en la región podrían contribuir con proyectos de mayor alcance.

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También recomendó gestionar recursos de programas estatales y convenios de cooperación para impulsar obras de agua y proyectos productivos, con el objetivo de fortalecer la actividad agropecuaria y atender las necesidades de las familias que dependen de este sector.

Aguilar remarcó que la ciudadanía debe vigilar el cumplimiento de las promesas electorales y exigir que las futuras autoridades cuenten con equipos técnicos seleccionados por mérito, además de revisar periódicamente el uso de los recursos públicos.

Finalmente, pidió que la población revise los presupuestos aprobados y ejecutados cada tres meses, en lugar de esperar hasta diciembre para conocer los resultados, porque el seguimiento oportuno permitiría identificar retrasos y exigir que las inversiones respondan a las prioridades de Puno.