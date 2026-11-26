Los comerciantes que pretendan instalar ferias navideñas en el jirón Moquegua y otros puntos del centro de Juliaca quedarán fuera de los espacios autorizados, debido a que no cuentan con organizaciones formalmente constituidas, informó la gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de San Román, Maribel Solórzano Mestas.

La funcionaria precisó que las ferias funcionarán únicamente en tres sectores: los alrededores del mercado 24 de Octubre, la avenida Ferial y el contorno de la plaza San José, donde trabajarán asociaciones de comerciantes formalizadas y con años de actividad.

Sobre el jirón Moquegua, Solórzano señaló que la mayoría de vendedores son ambulantes y no existe una asociación formal que los represente, por lo que quienes busquen instalarse deberán presentar sus documentos y gestionar los permisos correspondientes ante la Subprefectura.

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Otra restricción alcanza a la venta de productos pirotécnicos, pues la municipalidad aclaró que ninguna feria de Juliaca tiene autorización para comercializar estos artículos, por lo que tampoco podrán ofrecerse en los espacios habilitados para las fiestas de fin de año.

Para hacer cumplir estas disposiciones, la comuna anunció operativos coordinados con el Ministerio Público y la SUCAMEC, además de capacitaciones dirigidas a los comerciantes sobre seguridad y sanidad durante las actividades comerciales.

Finalmente, Solórzano advirtió que los vendedores que sean sorprendidos comercializando pirotécnicos sin autorización estarán sujetos al decomiso de su mercadería, mientras la municipalidad realizará controles para verificar que las ferias funcionen únicamente en los sectores permitidos.