La división de la organización de las Cuatro Zonas de Juliaca, que actualmente tendría dos grupos dirigenciales enfrentados, genera cuestionamientos sobre quién representa realmente a las urbanizaciones y sus demandas, advirtió Delia Coaquira Justo, presidenta de la urbanización San Santiago.

La dirigente sostuvo que los sectores encabezados por Ignacio Gutiérrez y el otro grupo recientemente elegido no contarían con el respaldo de las bases, por lo que cuestionó su representatividad y los calificó como “pseudo dirigentes” y “fantasmas de la dirigencia”.

Coaquira recordó que también enfrentó conflictos cuando asumió la presidencia de las Cuatro Zonas y aseguró que sufrió difamaciones, humillaciones y maltratos psicológicos, situaciones que, según afirmó, reflejan los problemas internos que debilitan a la organización.

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Asimismo, cuestionó la falta de coordinación para impulsar medidas de protesta por el problema de Seda Juliaca y señaló que cualquier movilización debe contar con el respaldo de las urbanizaciones, objetivos definidos y una preparación previa, porque no basta con salir a reclamar.

La presidenta de San Santiago planteó elegir representantes que acrediten a qué organizaciones pertenecen y presenten propuestas para atender las necesidades de los vecinos, además de exigir que la fiscalización a las autoridades se realice sin insultos ni agresiones.

Finalmente, consideró que los grupos enfrentados han perdido credibilidad y difícilmente conseguirían respaldo para convocar un paro o movilización, al recordar que las protestas que lograron resultados en Puno fueron precedidas por meses de coordinación con urbanizaciones y mercados.