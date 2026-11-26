Más de 600 estudiantes de la institución educativa 70542 Santa Bárbara de Juliaca continúan expuestos a las altas temperaturas porque la instalación de la malla raschel automatizada permanece inconclusa, pese a que los trabajos debían terminar en abril, según informó la presidenta de la APAFA, Karina Valverde Quispe.

La representante explicó que el contrato con la empresa Corporación URL, Ingenieros y Construcciones E.I.R.L., cuyo gerente es Joel Ramos Huahuasonco, se firmó en marzo y establecía un plazo de 30 días, pero hasta noviembre la obra seguía sin entregarse.

Valverde indicó que el proveedor habría firmado hasta seis actas de compromiso para terminar la instalación, sin cumplir con lo acordado, situación que mantiene a los escolares sin la protección prevista durante sus actividades educativas y físicas.

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Sobre los recursos económicos, precisó que los padres realizaron un primer pago de 11 mil 400 soles y que la ex tesorera de la APAFA habría entregado otros 22 mil 800 soles como cancelación total, pese a que los trabajos todavía no estaban culminados.

La dirigente afirmó que las mallas instaladas no funcionan y que algunos estudiantes habrían presentado descompensaciones por las altas temperaturas, según la información proporcionada por la dirección del plantel.

Ante esta situación, los padres solicitaron la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito y de otras autoridades para verificar las condiciones de los escolares y esclarecer los pagos realizados, mientras Valverde anunció que vienen impulsando acciones contra la empresa contratista y la ex tesorera.