La producción quesera de Acora, provincia de Puno, supera los 160 quesos diarios y busca ampliar sus ventas hacia mercados internacionales, impulsada por dos plantas de procesamiento que transforman cerca de 3 mil litros de leche al día y abastecen actualmente a Puno, Juliaca, Ilave y Tacna.

Irene Condori, emprendedora quesera del distrito, informó que la planta de Caritamaya procesa aproximadamente 2 mil litros diarios, mientras que la de Tungo trabaja con otros mil litros, una actividad que reúne a cooperativas y pequeños negocios familiares.

La productora explicó que su emprendimiento busca mejorar sus ingresos mediante la elaboración de productos con mayor valor agregado, como los quesos madurados andino y aguja, que considera más rentables que otras variedades.

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Además, vienen elaborando yogur y mantequilla de suero, mientras evalúan incorporar néctares para aprovechar mejor los recursos disponibles y diversificar la producción de sus negocios familiares.

Frente al posible déficit de agua asociado al Fenómeno El Niño, Condori señaló que están adaptando sus procesos a las condiciones climáticas, aunque advirtió que las capacitaciones que reciben todavía son insuficientes para fortalecer las capacidades de los productores.

Por ello, pidió mayor apoyo de las autoridades para mejorar la preparación técnica del sector y avanzar hacia nuevos mercados, especialmente internacionales, donde esperan posicionar los productos lácteos elaborados en Acora.