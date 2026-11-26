El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha, se comprometió a ofrecer una conferencia pública este viernes 27 de noviembre para explicar la suspensión del lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en Lima, informó el regidor Henry Flores Villasante.

El compromiso fue asumido durante una reunión de emergencia del Comité de Salvaguarda, cuyos integrantes solicitaron explicaciones por la cancelación del evento y cuestionaron la falta de información oficial sobre las circunstancias que impidieron su realización.

Durante su participación virtual, Quispe indicó que todavía se encontraba en Lima y expresó su preocupación por el retorno de los conjuntos autóctonos a Puno, además señaló que primero debía rendir cuentas a los integrantes de la Federación antes de brindar mayores detalles.

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Según Flores Villasante, en la conferencia el presidente deberá informar a la población sobre qué falló en las coordinaciones, qué gestiones se realizaron y presentar documentos que permitan conocer las razones de la suspensión del lanzamiento.

El regidor también reiteró su pedido de renuncia de Quispe Huaracha y cuestionó que en reuniones anteriores se asegurara que todo estaba coordinado y que la presentación se desarrollaría con normalidad, por lo que consideró necesario aclarar las decisiones tomadas.

Finalmente, el Comité de Salvaguarda espera que la conferencia se concrete y permita conocer los gastos ocasionados a los conjuntos, músicos y demás participantes, además de establecer responsabilidades por la suspensión de una actividad que buscaba promocionar la festividad puneña en Lima.