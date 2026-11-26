Ciudadanos de Juliaca y otras provincias acudieron con su DNI a una campaña informativa para conocer cómo acceder a programas sociales y consultar el estado de sus solicitudes, especialmente los trámites de incorporación a Pensión 65, informó Beatriz Arestegui Chalco, responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) del SISFOH.
La jornada brinda orientación sobre Pensión 65, Juntos, asistencia por orfandad, SIS, Pronabec y FISE, con la participación de representantes de las unidades territoriales que explican los requisitos y procedimientos para acceder a estos beneficios.
Según Arestegui, una de las principales consultas corresponde a las demoras para ingresar a Pensión 65, además de las condiciones que deben cumplir las personas que buscan convertirse en nuevos beneficiarios, por lo que la atención también está dirigida a ciudadanos que todavía no reciben apoyo estatal.
Para realizar las consultas, los interesados deben presentar su DNI en físico, documento que permite al personal revisar el Padrón General de Hogares y orientarlos sobre el programa social que podría corresponderles, según su situación.
La responsable recordó que la ULE también realiza trámites de clasificación socioeconómica, actualización y verificación de datos, procedimientos necesarios para evaluar las condiciones de los hogares y facilitar su acceso a los beneficios del Estado.
Durante la campaña se habilitaron además dos módulos para elaborar fichas de potenciales usuarios de Pensión 65, mientras la atención se desarrolló durante un solo día y podía continuar hasta las 2 o 3 de la tarde, según la demanda de los ciudadanos.