Sandia: Caída de camioneta a barranco deja como saldo un fallecido

El siniestro ocurrió a las 3:00 p. m. en el sector Supay, distrito de Phara; las autoridades investigarán las causas y las condiciones de la carretera

Ivan Coari
Ivan Coari 12/10/2026
Caída de camioneta a barranco deja como saldo un fallecido

Una camioneta cayó a un abismo en la vía Phara–Tambolamina, Sandia; el accidente dejó un fallecido y dos heridos que fueron auxiliados por transportistas

Foto: CPR

Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 11 de octubre en el sector Supay, en la vía Phara–Tambolamina, distrito de Phara, provincia de Sandia, donde una camioneta blanca cayó a un profundo abismo y dejó una persona fallecida y otras dos heridas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 3:00 p. m., según los primeros reportes de la zona, las causas de la caída aún se desconocen y tampoco se ha confirmado la identidad de las víctimas, mientras se espera la llegada de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

Tras el hecho, transportistas que circulaban por la zona auxiliaron rápidamente a los dos heridos, quienes vienen siendo trasladados al centro de salud del distrito de Phara para recibir atención médica urgente.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre las circunstancias en las que la camioneta terminó en el barranco, por lo que se espera que las autoridades realicen las investigaciones para determinar qué provocó este accidente que dejó una víctima mortal.

Este nuevo hecho también pone en evidencia la preocupación por el estado de las carreteras, especialmente en las vías de la provincia de Sandia, donde las condiciones de tránsito representan un riesgo para quienes se desplazan por estas rutas, según la preocupación expresada en la zona.

El mal estado de las carreteras sigue siendo motivo de preocupación por los accidentes que pueden terminar con víctimas mortales, mientras persiste el reclamo de la población por una intervención de las autoridades para mejorar las vías y prevenir nuevas tragedias.

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