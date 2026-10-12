Plataforma de Seguridad Alimentaria alerta que 30,5 % de peruanos esta dejando de comer ante el fenómeno del Niño

La coordinadora nacional de la Plataforma de Seguridad Alimentaria del Perú, Jessica Huamán, advirtió que el 30,5 % de la población sufre inseguridad alimentaria (comer mal, comer menos o dejar de comer) ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño

La especialista precisó que regiones del norte del país, además de Puno y Loreto, superan el 40 % de población con inseguridad alimentaria y serían las más afectadas por las lluvias intensas y los desbordes de ríos

La coordinadora Huamán declaró que el país no está preparado ante el fenómeno y precisó: “Un tercio de la población está comiendo mal, está comiendo menos o está dejando de comer de uno a más días”

Recomiendan reservas de alimentos y huertos urbanos

La coordinadora Huamán recomendó almacenar en casa una caja de alimentos no perecibles (de larga duración, como enlatados y envasados) para que la familia subsista más de tres días, junto con la mochila de emergencia

Los incendios forestales arrasan campos de cultivo y terrenos extensos en el sur del país, mientras las lluvias intensas del fenómeno de El Niño pueden afectar sembríos en otras zonas, según la especialista

Los agricultores familiares, de los cuales más del 40 % vive en pobreza, solicitan al gobierno central bonos y créditos junto con un aumento de la compra directa del Estado para los programas sociales

Gobiernos locales deben preparar almacenes y padrones

En la pandemia, varias municipalidades dictaron talleres de huertos en losas deportivas, y las canastas de emergencia llegaron a familias sin necesidad prioritaria por datos desactualizados de la población vulnerable

Los alimentos frescos suben de precio por interrupciones de carreteras debido a huaicos (aluviones de lodo y piedras), incendios y estrés hídrico (escasez de agua), situación que afecta a productores y consumidores finales

El legislativo realizará la próxima semana una feria con productores locales y ollas comunes por el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, e impulsa proyectos de ley sobre inocuidad (seguridad sanitaria) de alimentos