Bomberos denuncian abandono regional durante incendio forestal en Calapuja

Un incendio forestal de grandes proporciones consumió el tramo entre Lampa y el sector de Calapuja, en la provincia de Lampa, durante la madrugada de este domingo hasta la noche, informó Liu frisancho Aroco, jefe de la Compañía de Bomberos N° 53 de San Román. Él y su equipo trabajan por más de 24 horas seguidas, sin descanso, sin apoyo, ni logística necesaria.

“El gobernador Regional de Puno, Richard Hancco nos ha dejado solos, ni la plataforma de gestión de riesgo y desastres, Jhon Ccama Lipa se apareció hasta las 20 horas de este domingo”, señalo muy apenado y sumamente agotado Frisancho.

Además relató que recibió la alerta de los pobladores alrededor de las 15:00 horas del sábado. Indicó que su personal se constituyó en el lugar y movilizó tres unidades vehiculares, con 20 efectivos que trabajaron desde las 16:20 horas hasta la 01:00 horas del domingo, y el día de hoy desde las 11:00 horas a las 15:00 horas y desde 15:30 horas estamos en Calapuja, menciono.

El jefe de bomberos señaló que las oficinas de gestión de riesgo de desastres distritales, provinciales y regional los abandonan y ni siquiera activaron la plataforma. Solo llamó la Fiscalía de Prevención del Delito. Sostuvo que la Fiscalía presionó a los bomberos para que atiendan la emergencia sin coordinación previa.

Indico que los bomberos no reciben remuneración del Estado, mientras que los integrantes de la plataforma de gestión de riesgos sí perciben un sueldo. Afirmó que los funcionarios solo saquean los recursos y no participan en las emergencias cuando se les necesita.

El jefe de bomberos cuestionó al jefe regional de Defensa Civil, John Nilton Ccama Lipa, por no activar la plataforma regional. Señaló que Ccama Lipa informó sobre 250 incendios forestales y dos fallecidos, pero nunca se presentó en las emergencias.

Sancho indicó que la oficina regional de Defensa Civil cuenta con personal, presupuesto y equipos de protección personal para incendios forestales. Sin embargo, señaló que dichos implementos no aparecen cuando ocurre una emergencia en la región.

El jefe de bomberos afirmó que las oficinas de gestión de riesgo de las municipalidades también tienen personal y presupuesto. Indicó que cuando se les necesita, los funcionarios responden que el siniestro corresponde a otra jurisdicción y evaden su responsabilidad.