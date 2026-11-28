La frase «No está usted en su chacra», pronunciada por el presidente del Consejo Regional de Puno, Héctor Aguilar Narváez, contra el consejero Abad Vizcarra Estrella, generó un tenso intercambio durante la última sesión del pleno y puso en cuestión el trato entre las autoridades regionales.

El incidente ocurrió cuando Vizcarra solicitó incluir en agenda el seguimiento a tres procesos de licitación en la provincia de Chucuito-Juli: el tecnológico, el centro de salud de Kelluyo y el estadio, pero reclamó que el presidente interrumpía constantemente su intervención.

Durante la discusión, el consejero calificó a Aguilar de «practicante dictador», mientras que el presidente le exigió centrarse en el tema y advirtió que no permitiría expresiones que consideraba difamatorias, hasta responderle con la frase que elevó la tensión.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Ante el enfrentamiento, el secretario técnico recordó el artículo 29 del reglamento interno, que faculta al presidente a dirigir los debates, llamar al orden y solicitar que se retiren expresiones injuriantes, agraviantes o difamatorias.

Aguilar defendió su conducción del Consejo Regional y sostuvo que el pleno había sido uno de los mejores de los últimos años, además de asegurar que se respetó la libertad de expresión, pero pidió a Vizcarra retirar el calificativo de «dictadorcillo» y mencionó los artículos 43 y 44 del reglamento.

El episodio reavivó el debate sobre el respeto y la conducción de las sesiones públicas del Consejo Regional, donde el presidente tiene la responsabilidad de mantener el orden y garantizar la participación de los consejeros sin recurrir a expresiones despectivas.