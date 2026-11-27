Usuarios del servicio de agua potable realizaron un plantón frente a la Municipalidad Provincial de Moho para respaldar a la directiva de la JASAP y exigir al alcalde que intervenga en el conflicto generado por una denuncia por presunta usurpación de cargo contra sus representantes.

El presidente de la organización, Juan Condori Mamani, rechazó la acusación y sostuvo que la actual directiva asumió la administración del servicio mediante una entrega formal realizada por la anterior junta, por lo que afirmó que no están ocupando cargos de manera ilegal.

Durante la protesta, los usuarios también cuestionaron que la municipalidad presuntamente no pagaría por el consumo de agua potable, pese a utilizar el servicio en sus oficinas, y señalaron que los baños públicos del sector Miramar generarían ingresos sin cumplir, según ellos, con el pago correspondiente.

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Los manifestantes expresaron su malestar porque, según indicaron, no encontraron funcionarios disponibles para atender sus reclamos durante su visita a la municipalidad, mientras que en el área de Recursos Humanos les habrían manifestado que desconocían el problema.

Ante la falta de una respuesta, los usuarios anunciaron que trasladarán sus demandas a la audiencia pública del próximo 29 de noviembre, donde buscarán que el alcalde se pronuncie sobre el conflicto y la situación de la directiva.

Además, exigirán que la autoridad municipal se comprometa públicamente a retirar la denuncia contra los dirigentes de la JASAP, mientras queda pendiente conocer la posición del alcalde y los fundamentos de la acusación presentada.