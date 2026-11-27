Tres magistrados se disputan la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puno para el periodo 2027-2028. Oswaldo Mamani Coaquira, Juan Francisco Ticona Ura y Javier Hilbert Arpasi Pacho buscan asumir la conducción del distrito judicial durante los próximos dos años. La elección se realizará el jueves 3 de diciembre, mediante sesión de Sala Plena.
Los tres jueces superiores titulares ya expusieron sus respectivos planes de gobierno judicial ante la Sala Plena y la ciudadanía, donde presentaron sus propuestas y medidas orientadas a mejorar el servicio de administración de justicia en la región.
La elección estará a cargo de los integrantes de la Sala Plena y, de acuerdo con la normativa vigente, únicamente los jueces superiores titulares tendrán derecho a voto. De esta manera, serán ellos quienes definan cuál de los tres candidatos asumirá la presidencia de la institución a partir del próximo periodo.
La expectativa está puesta en las propuestas que cada magistrado plantea para afrontar los desafíos del sistema judicial en Puno y mejorar la atención a los ciudadanos que recurren diariamente a esta institución en busca de justicia.