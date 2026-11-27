Varios colegios de la provincia de San Román mantienen vacíos sus libros de incidencias, donde deberían registrarse las agresiones entre integrantes de la comunidad educativa, una situación que podría ocultar casos de violencia contra estudiantes, advirtió la Defensoría del Pueblo.

La alerta surgió tras el reclamo de una madre de familia contra un auxiliar de la institución educativa Albert Einstein, ubicada en San Miguel, por una presunta agresión contra su hijo, hecho que no aparecía registrado cuando representantes de la Defensoría visitaron el plantel.

El coordinador de la entidad en Juliaca, Nivardo Enríquez Barriales, indicó que la dirección mostró una resolución que dispone la separación preventiva del trabajador involucrado, pero cuestionó que el caso no figurara en el libro de incidencias ni en el sistema SíseVe.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Enríquez reveló que durante este año la Defensoría intervino en aproximadamente diez casos de agresiones físicas contra menores y advirtió que la falta de registros podría deberse al desconocimiento de los procedimientos o a la decisión de algunas autoridades de no reportar los hechos.

Ante esta situación, la institución recomendó a la UGEL San Román reforzar las capacitaciones y supervisiones en colegios públicos y privados, mientras que la unidad educativa anunció que el próximo año priorizará el seguimiento de los libros de incidencias y los reportes en SíseVe.

Finalmente, la Defensoría abrió una queja de oficio por el caso del colegio Albert Einstein y recomendó brindar apoyo psicológico al menor afectado, además, advirtió que no registrar las agresiones impide conocer la dimensión real de la violencia escolar y dificulta investigar a los responsables.