El concurso de contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Puno vuelve a estar bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en la evaluación de los postulantes. El secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la DIRESA, Damián Chambi Humpiri, denunció que la comisión evaluadora estaría aplicando criterios diferenciados para calificar los expedientes y que algunos participantes que inicialmente fueron declarados aptos ahora aparecen como no aptos, pese a que el procedimiento fue retrotraído precisamente para corregir errores.

El dirigente sindical señaló que recibió reclamos de varios postulantes, quienes manifestaron su disconformidad con la actuación de los integrantes de la comisión. Según explicó, uno de los principales problemas estaría relacionado con la falta de uniformidad en la aplicación del Manual de Clasificador de Cargos (MCC), aprobado en 2021, que establece los requisitos para acceder a las diferentes plazas.

Como ejemplo, mencionó las observaciones en la evaluación de profesionales que postulan a cargos técnicos. Indicó que, de acuerdo con el MCC, para determinadas plazas se contempla como requisito contar con título técnico o certificado de estudios no menor de seis semestres. Sin embargo, denunció que la comisión estaría reconociendo esta última condición a algunos participantes, mientras que a otros se les estaría exigiendo exclusivamente el título técnico, pese a tratarse de requisitos contemplados en la misma normativa.

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Chambi Humpiri cuestionó que no exista un criterio uniforme entre los evaluadores y advirtió que esta situación genera desconfianza entre quienes participan en el concurso. Sostuvo que la comisión debe aplicar las mismas disposiciones a todos los postulantes, sin establecer diferencias en función de cada expediente.

Otro de los cuestionamientos más delicados está relacionado con los cambios en los resultados de la evaluación. El representante sindical señaló que algunos postulantes que anteriormente habían sido calificados como aptos por integrantes titulares y suplentes de la comisión central, después de la retroacción del procedimiento aparecieron como no aptos. Esta modificación ha generado interrogantes sobre los motivos por los que se cambió la calificación de expedientes que ya habían sido revisados.

El dirigente consideró contradictorio que la comisión haya reconocido previamente errores en el proceso y dispuesto su retroacción para corregirlos, pero que ahora se presenten nuevas observaciones que afectan a participantes que ya habían superado determinadas etapas de evaluación. En ese sentido, cuestionó la consistencia de los criterios utilizados y pidió que se expliquen las razones técnicas y normativas de cada cambio.

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La situación adquiere mayor relevancia debido a que, según Chambi, el concurso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público. Mencionó que la fiscal Marlene Urbina, quien estaría a cargo de las actuaciones correspondientes, anteriormente habría exhortado a los responsables del proceso a evitar nuevos errores. Sin embargo, el secretario sindical sostuvo que, pese a la intervención fiscal y a la decisión de retrotraer el concurso, los reclamos continúan.

Ante este escenario, anunció que el sindicato buscará dialogar con los integrantes de la comisión evaluadora y recopilar los documentos que permitan verificar las presuntas irregularidades. Precisó que algunos postulantes se comunicaron con su organización para entregar pruebas, pero manifestaron temor a posibles represalias y solicitaron mantener sus identidades en reserva, debido a que todavía se encuentran participando en el proceso.

Chambi aclaró que su organización no intervino inicialmente en las denuncias relacionadas con el concurso y que tomó conocimiento de estos nuevos reclamos a través de los postulantes. Por ello, indicó que primero buscarán corroborar la información y, de encontrar elementos que sustenten las observaciones, alcanzarán la documentación a las instancias competentes para que se adopten las medidas correspondientes.

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Los cuestionamientos ponen nuevamente bajo observación a la comisión encargada del concurso 276 de la DIRESA Puno. La aplicación desigual de los requisitos, los cambios de aptos a no aptos y la necesidad de corregir un procedimiento que ya había sido retrotraído plantean interrogantes sobre la transparencia y consistencia de la evaluación. Corresponderá a los responsables explicar los fundamentos de sus decisiones y garantizar que todos los participantes sean calificados bajo las mismas reglas.