La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Puno, junto con el Jurado Electoral Especial (JEE), verificó material electoral para la Segunda Elección Regional (SER) 2026 al abrir cajas seleccionadas al azar para comprobar que su contenido corresponde a las mesas asignadas.
Durante la verificación, la ODPE contrastó el contenido de los paquetes con el formato de relación del material, revisando cédulas de sufragio, padrón electoral y útiles de escritorio como lapiceros, cintas adhesivas y tampones para la huella dactilar, entre otros materiales.
El jefe de la ODPE Puno, Lucio Pisfil Caicedo, informó que, días previos a los comicios, la ODPE trasladará progresivamente el material desde su sede a los locales de votación, dando prioridad a los distritos y centros poblados más alejados.
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Acta, mesas y jornada del 6 de diciembre
Concluida la revisión, la ODPE cerró nuevamente las cajas con estrictas medidas de seguridad e incorporó un acta que los miembros de mesa verificarán durante la instalación, conforme a los protocolos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En las provincias de Puno y El Collao, la ODPE instalará 828 mesas de sufragio en 111 locales de votación, ubicados en 20 distritos y 37 centros poblados, para atender a 237 499 electores hábiles.
La jornada electoral será el próximo 6 de diciembre, cuando los electores de esta ODPE acudan a ejercer su derecho al voto en los locales habilitados, y el traslado busca asegurar que el material llegue oportunamente a cada local.
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