Víctor Villar Gonzáles, representante de la Federación Médica Peruana de la región Puno, afirmó que es muy difícil comunicarse con Eduardo Quispe Pandia, porque solo lograron hablar con sus voceros, y el candidato no llegó al conversatorio de salud organizado ayer.
Villar explicó que la Federación invitó a los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Eduardo Quispe Pandia y Marcelino Tonconi, para que la población conozca qué piensan hacer por la salud.
Marcelino Tonconi fue el único que acudió, y Villar le agradeció su disposición, porque tomó nota de las preguntas y de las alternativas que plantearon los servidores de salud.
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Los médicos están preocupados desde hace tiempo, según Villar, por los malos indicadores de salud, la infraestructura colapsada y la falta de personal en todos los oficios.
Los servidores de salud también hablaron de la racionalización, de las reasignaciones y de concursos que, según Villar, están amañados, y de cobros excesivos a la población.
Villar pidió al próximo gobernador un plan regional de salud consensuado para los 4 años, con metas a corto, mediano y largo plazo.
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Para los primeros 100 días, Villar pidió que no haya borrón y cuenta nueva, y que se continúen los hospitales y establecimientos de salud que ya empezaron.
Villar también cuestionó que el Hospital Regional, donde se sacó a trabajadores para construir, sigue sin avances, y dijo que Tonconi parece el único interesado en resolver los problemas del sector.
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