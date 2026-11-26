La central de videovigilancia de Juliaca todavía no está lista para operar con toda su capacidad, pese a que su implementación fue anunciada como parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Los trabajos registran entre 70 % y 75 % de avance y la Municipalidad Provincial de San Román proyecta culminarlos durante la primera semana de diciembre, según informó el gerente de Seguridad y Ordenamiento, Néstor Aquiles Santander Hidalgo.

El funcionario precisó que la infraestructura del cuartel de Serenazgo ya está culminada y que actualmente viene siendo ocupada por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de videovigilancia continúa pendiente debido a que todavía se ejecuta la instalación de cámaras y de los postes que permitirán extender la fibra óptica.

Santander Hidalgo reconoció que uno de los obstáculos para avanzar con los trabajos es la oposición de algunos vecinos a la colocación de postes en diferentes sectores de la ciudad. Explicó que esta resistencia ha generado retrasos y que, ante ello, personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional vienen interviniendo para persuadir a los pobladores sobre la importancia de estas instalaciones para la seguridad colectiva.

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La nueva central permitirá integrar un total de 240 cámaras de videovigilancia, de acuerdo con lo señalado por el gerente. Actualmente, la municipalidad cuenta con 40 equipos operativos, mientras que los nuevos dispositivos incorporarán tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas vehiculares, herramientas que, según el funcionario, facilitarán el trabajo de identificación y las investigaciones policiales y fiscales.

La ubicación de las cámaras responde a un estudio técnico realizado por la Policía Nacional, que identificó zonas críticas y puntos de mayor incidencia delictiva. En cuanto a lugares de alta concurrencia, como el jirón Moquegua, el gerente indicó que todavía se evalúa la distribución de los equipos considerando también las calles adyacentes.

Asimismo, la municipalidad busca establecer un convenio con la Policía Nacional para interconectar ambos sistemas de videovigilancia y permitir que los efectivos policiales también puedan acceder a las imágenes desde una central. El objetivo es fortalecer la coordinación ante accidentes, hechos delictivos y otras emergencias.

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El funcionario agregó que el patrullaje integrado continúa desarrollándose mediante unidades motorizadas con participación de serenos y policías. Según indicó, actualmente se cuenta con 19 unidades destinadas a este servicio, distribuidas entre las dependencias policiales correspondientes.

Sobre el acceso de la población a las grabaciones cuando se registren accidentes o delitos, Santander Hidalgo aseguró que se brindarán facilidades para atender las solicitudes y apoyar las investigaciones.

Aunque la municipalidad estima culminar la instalación durante la primera semana de diciembre, aún debe superar los retrasos reportados en algunos sectores y completar la interconexión de los equipos. Por ahora, la fecha anunciada representa una proyección del gerente y no una confirmación de que las 240 cámaras estarán operativas en ese plazo.