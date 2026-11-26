En medio de los cuestionamientos sobre su situación financiera, patrimonio y presunta vinculación con hechos delictivos, el candidato al Gobierno Regional de Puno por Ahora Nación, Eduardo Quispe Pandia, ofreció una conferencia de prensa para responder a las informaciones difundidas en distintos medios de comunicación y redes sociales. Acompañado de su abogado, Jhon Alexander Torres Rosello, negó tener deudas millonarias pendientes, rechazó cualquier participación en un homicidio ocurrido en 2010 y descartó haber ocupado terrenos ilegalmente. La presentación de documentos y las explicaciones de su defensa buscaron contrarrestar las versiones que han generado controversia en plena segunda vuelta electoral.

Uno de los temas que concentró la conferencia fue la información sobre presuntas obligaciones financieras millonarias del candidato. Quispe reconoció que, durante sus más de 25 años de actividad empresarial, trabajó con financiamiento de distintas entidades bancarias y llegó a manejar créditos por montos elevados. Sin embargo, sostuvo que estas operaciones formaban parte de la actividad habitual de sus empresas y que estaban respaldadas por garantías hipotecarias.

El candidato aseguró que antes de ingresar a la actividad política decidió cancelar sus obligaciones con las entidades financieras para evitar cuestionamientos relacionados con sus negocios. Como sustento, mostró constancias de no adeudo, entre ellas una correspondiente al Banco de Crédito del Perú (BCP), entidad con la que afirmó haber mantenido importantes operaciones financieras. Incluso señaló que tuvo que liquidar sus compromisos bancarios y afrontar dificultades en ese proceso para cerrar sus obligaciones.

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«Si alguien me dice que debo, que me muestre a qué banco le debo y cuánto le debo», manifestó, al rechazar las versiones sobre una supuesta deuda millonaria vigente. No obstante, durante su intervención reconoció que en su trayectoria empresarial sí manejó obligaciones por varios millones de soles, aunque insistió en que estas fueron canceladas.

Por su parte, el abogado Jhon Alexander Torres Rosello se refirió a dos procesos civiles vinculados al Banco Continental que fueron mencionados en publicaciones sobre la situación financiera del candidato. Precisó que el expediente 444-2024 correspondía a una obligación aproximada de 4 millones 173 mil soles, mientras que el expediente 445-2024 registraba un monto de 860 mil 263 soles.

Según explicó, ambos procesos ya habrían concluido debido a que las obligaciones fueron canceladas por una de las partes demandadas. En ese sentido, rechazó que la existencia de estos expedientes pueda interpretarse como una prueba de que el candidato mantiene actualmente una deuda millonaria. Sin embargo, la controversia no se limita a la existencia de los procesos, sino también a la necesidad de conocer las resoluciones judiciales que acrediten su conclusión y permitan establecer con precisión la situación de las obligaciones.

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Otro de los cuestionamientos abordados durante la conferencia estuvo relacionado con un video difundido en redes sociales, en el que una persona atribuiría a Quispe Pandia una presunta participación en un homicidio ocurrido en 2010. Frente a esta versión, el abogado sostuvo que el candidato nunca fue incorporado como investigado ni procesado en ese caso.

Torres explicó que en dicho proceso penal sí existió una persona investigada y procesada, quien finalmente se acogió a una terminación anticipada, recibió una sentencia con pena privativa de libertad y asumió el pago de una reparación civil. Según la defensa, la resolución judicial identifica a las partes involucradas y no establece responsabilidad penal contra Quispe Pandia.

El abogado también cuestionó que en el video se atribuya al candidato una supuesta condición de autor intelectual del homicidio. Sostuvo que, si existieran elementos que respaldaran esa versión, habría correspondido una investigación formal en su contra, situación que, según afirmó, nunca ocurrió. Por ello, calificó estas publicaciones como calumnias y difamaciones. Consultado sobre la identidad de la persona que aparece en el material audiovisual y la posibilidad de iniciar acciones legales, evitó brindar nombres y señaló que la ciudadanía conoce a los involucrados.

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A estos cuestionamientos se sumaron versiones sobre una supuesta invasión de terrenos. Quispe rechazó categóricamente esa acusación y aseguró que las propiedades que adquirió a lo largo de su trayectoria empresarial fueron compradas mediante operaciones financieras con entidades bancarias y posteriormente inscritas en los Registros Públicos. También negó tener alguna denuncia relacionada con ocupaciones ilegales o delitos vinculados a la propiedad.

Para respaldar sus declaraciones, mostró certificados de antecedentes policiales y judiciales, señalando que no registra antecedentes. El candidato consideró que las publicaciones difundidas en redes sociales buscan instalar una imagen negativa sobre su persona y afectar no solo su candidatura, sino también la dignidad de su familia.

Durante la conferencia, Quispe insistió en que los cuestionamientos responden a prácticas de guerra sucia electoral y pidió a la población no dar credibilidad a informaciones que, según sostuvo, carecen de sustento. Asimismo, señaló que su trayectoria como empresario y sus operaciones financieras deben ser evaluadas considerando que los créditos bancarios forman parte de la actividad económica de las empresas.

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Sin embargo, la controversia coloca nuevamente en discusión la transparencia de los candidatos que buscan dirigir el Gobierno Regional de Puno. La existencia de procesos civiles por montos millonarios, aunque la defensa asegure que fueron concluidos, exige una explicación documentada sobre su resultado y las obligaciones que estuvieron en disputa. De igual manera, las acusaciones sobre una presunta vinculación delictiva deben contrastarse con las actuaciones y resoluciones judiciales correspondientes, sin confundir denuncias, investigaciones y antecedentes penales.

En una segunda vuelta electoral marcada por enfrentamientos y cuestionamientos entre los postulantes, las aclaraciones públicas no deberían quedarse únicamente en declaraciones o exhibición de certificados. La ciudadanía necesita información verificable sobre la situación financiera y judicial de quienes aspiran a conducir la región, pues la transparencia y la capacidad de responder a estos cuestionamientos también forman parte de la evaluación política de una candidatura.