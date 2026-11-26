La violencia sexual contra niñas y adolescentes concentra una parte importante de los casos de violencia atendidos en Ayacucho. Durante 2025, la región registró 980 casos de violencia sexual y más del 66 % de las víctimas fueron menores de 17 años, de acuerdo con las cifras expuestas por Janet Arones Obregón, coordinadora regional del Programa de Sexualidad y Autonomía Física del Movimiento Manuela Ramos. La representante también informó que, durante el año pasado, 36 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres y que, en lo que va de 2026, se reportaron otros 32 casos. Estas cifras fueron presentadas durante una entrevista realizada en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre. Arones señaló que los Centros Emergencia Mujer atendieron más de 5,000 casos de violencia en Ayacucho durante 2025. Consideró que la persistencia de estas cifras evidencia la necesidad de intervenir antes de que ocurran las agresiones, especialmente frente a la violencia sexual que afecta a niñas y adolescentes. A nivel nacional, el problema también se refleja en los registros oficiales. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que los Centros Emergencia Mujer atendieron 13,096 casos de violación sexual durante 2025. Solo en el segundo semestre se registraron 6,418 víctimas, de las cuales el 55.1 % tenía entre 12 y 17 años. Asimismo, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), correspondiente al primer semestre de 2025, reveló que el 50 % de las mujeres de 15 a 49 años sufrió alguna vez violencia por parte de su esposo o compañero, mientras que el 31 % experimentó violencia de pareja durante los últimos 12 meses. Frente a este panorama, Arones sostuvo que las intervenciones no deben concentrarse únicamente en las denuncias y sanciones, sino también en las causas que generan la violencia. Entre las medidas que planteó figuran el fortalecimiento de la prevención, la asignación de presupuesto, la implementación de políticas públicas y la atención especializada a las sobrevivientes. La representante del Movimiento Manuela Ramos también expresó preocupación por los cambios en las políticas públicas relacionadas con el enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI). Según indicó, estas herramientas permiten abordar los estereotipos y las prácticas machistas que reproducen relaciones desiguales entre hombres y mujeres. En cuanto a la próxima gestión regional, pidió a las autoridades electas mantener un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil y fortalecer la Instancia Regional de Concertación. Este espacio reúne a instituciones para coordinar acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Finalmente, exhortó a la población a no responsabilizar a las víctimas por las agresiones que sufren y recordó que la responsabilidad recae en quien ejerce la violencia. También pidió a las autoridades garantizar que los casos sean investigados y no queden impunes.

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