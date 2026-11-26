Un abogado señalado como responsable de Procesos Administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo fue detenido por la Policía Anticorrupción, acusado de solicitar S/2,000 a una docente a cambio de archivar un procedimiento administrativo en su contra.

Se trata de Narciso Daniel Valencia Atencio (59), intervenido el miércoles 25 de noviembre por agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, tras la denuncia de la profesora Violeta Buendía Sanabria.

Según el acta de denuncia verbal, el primer contacto ocurrió el 24 de noviembre, cuando la docente recibió una llamada telefónica del abogado. Este se identificó como responsable de Procesos Administrativos de la UGEL y le pidió acudir a la institución para conversar sobre el expediente relacionado con una denuncia de padres de familia del jardín de niños Crayolitas de Jesús, presentada contra ella y otra profesora.

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Al día siguiente, alrededor de las 3:30 p. m., Buendía acudió a la UGEL y se reunió con Valencia Atencio en su oficina. Según su declaración, el abogado le mostró dos expedientes: uno de la Fiscalía y otro de la propia UGEL.

Entre los documentos había una cédula de notificación fiscal con la indicación «No formalizar ni continuar con la investigación preparatoria». La docente señaló que el abogado le explicó que ese documento correspondía al proceso fiscal, mientras que el otro expediente pertenecía a la UGEL.

El procedimiento administrativo estaba relacionado con una denuncia de padres de familia por un presunto atropello a dos menores de edad. En ese contexto, también se mencionó la declaración de otra docente, identificada como Liliana Vilcapoma Muedas.

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Tras revisar los documentos, Valencia Atencio habría guardado los expedientes y le indicó a la profesora que se encontraran cinco minutos después en el parque ubicado al costado de la Sunarp.

Presunta solicitud de dinero

De acuerdo con el reporte policial, fue en ese lugar donde el abogado le habría solicitado S/2,000 a la docente para archivar su procedimiento administrativo.

La denuncia motivó la intervención de agentes de la Policía Anticorrupción, quienes detuvieron a Valencia Atencio en flagrancia delictiva, entre las 3:23 p. m. y las 8:48 p. m. del 25 de noviembre.

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La Policía atribuye preliminarmente al detenido la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393 del Código Penal, en agravio del Estado.

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