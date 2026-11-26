La gobernadora regional electa del Cusco, Verónika Mendoza, cuestionó la detención de artistas que reivindican a personajes históricos de la región y solicitó a las autoridades del sistema de justicia esclarecer los hechos. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Cusco Post durante la 64.ª edición de CADE Ejecutivos, desarrollada en las instalaciones de Vidawasi, en Urubamba. Mendoza calificó las detenciones como arbitrarias y expresó su solidaridad con los artistas intervenidos. Asimismo, defendió las manifestaciones culturales vinculadas con el legado de Túpac Amaru, Micaela Bastidas y el dirigente campesino y sindical Saturnino Huillca.

Mendoza solicita esclarecer las detenciones

“No se puede criminalizar el arte, no se puede criminalizar a quienes reivindicamos, a Tupac Amaru, a Micaela Bastidas, a Saturnino Huilca”, manifestó la gobernadora regional electa durante la entrevista. Mendoza sostuvo que la memoria histórica y la identidad cultural constituyen componentes del desarrollo regional, junto con las actividades productivas y el aprovechamiento de recursos como el cacao, el café, los minerales y el gas natural. Asimismo, solicitó a las autoridades del sistema de justicia aclarar las circunstancias de las detenciones. Durante sus declaraciones, no precisó el número de artistas intervenidos ni los cargos que se les atribuyen.

Centro de inteligencia territorial para la gestión de riesgos

En otro momento de la entrevista, Mendoza explicó los alcances de su propuesta de implementar un centro de inteligencia y datos territorial en Cusco. La iniciativa, presentada durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, contempla integrar información del gobierno nacional, regional y local, así como del sector privado. Según la próxima autoridad regional, el centro permitiría disponer de diagnósticos actualizados para orientar las decisiones frente a los impactos del fenómeno El Niño. También serviría para desarrollar acciones relacionadas con la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. La propuesta incluye la actualización de mapas de riesgo mediante el intercambio de información entre el gobierno regional y las municipalidades. Sin embargo, Mendoza no precisó el presupuesto, la ubicación ni los plazos previstos para implementar esta iniciativa. Durante la entrevista, la gobernadora electa también fue consultada sobre si se había evaluado el posible impacto ecológico del proyecto. La pregunta quedó sin respuesta al finalizar sus declaraciones.



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