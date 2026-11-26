Más de 120 obras permanecen paralizadas en la región Arequipa, situación que viene afectando la generación de empleo y el movimiento económico vinculado al sector construcción. Frente a este escenario, dirigentes de Construcción Civil solicitaron a las nuevas autoridades priorizar el destrabe de proyectos y combatir los problemas de corrupción y burocracia que retrasan la ejecución de inversiones públicas. Asimismo, plantearon impulsar obras por administración directa para garantizar mayores oportunidades laborales para trabajadores locales.

El secretario general de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza, señaló que estas demandas fueron planteadas durante una mesa de diálogo impulsada por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y otras organizaciones vinculadas al sector. Asimismo, indicó que se invitó a alcaldes electos y a los candidatos que participan en la segunda vuelta regional para conocer sus propuestas sobre infraestructura y empleo. Sin embargo, lamentó la ausencia de varias autoridades convocadas al encuentro.

Por su parte, sostuvo que estos espacios permiten identificar qué autoridades muestran disposición para escuchar las demandas de los trabajadores. En ese sentido, remarcó que el sindicato apuesta por el diálogo como principal mecanismo de concertación. No obstante, precisó que dicho diálogo debe traducirse en resultados concretos para la población y el sector construcción.

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Cuestionan corrupción y burocracia en la ejecución de obras

Durante sus declaraciones, Espinoza señaló que uno de los principales problemas que enfrenta la región es la corrupción relacionada con la ejecución de proyectos públicos. A ello se suman los direccionamientos, expedientes técnicos deficientes y obras que permanecen detenidas durante años. En consecuencia, consideró necesario que las futuras autoridades coloquen este tema entre sus prioridades de gestión.

De igual manera, cuestionó la burocracia existente en distintas entidades públicas encargadas de ejecutar proyectos de inversión. Según manifestó, numerosos procedimientos administrativos terminan retrasando obras fundamentales para el desarrollo regional. Por ello, planteó revisar aspectos de la Ley de Contrataciones del Estado para agilizar la inversión pública.

Bajo ese escenario, afirmó que las demoras en la ejecución de proyectos terminan perjudicando directamente a los trabajadores. Incluso, señaló que muchas veces las consecuencias de estas deficiencias recaen injustamente sobre quienes laboran en las obras. Por tal motivo, pidió una revisión integral del sistema con el objetivo de garantizar proyectos oportunos y eficientes.

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Piden impulsar obras por administración directa

Por otra parte, el dirigente reiteró la necesidad de promover obras bajo la modalidad de administración directa. Según explicó, este mecanismo permite contratar mano de obra local de manera inmediata y generar empleo para trabajadores de la región. Además, consideró que esta modalidad ofrece mayores garantías para el respeto de los derechos laborales.

En contraste, cuestionó que algunas empresas contratistas incorporen personal proveniente de otras regiones en desmedro de trabajadores locales. Asimismo, sostuvo que frecuentemente se argumenta la falta de mano de obra calificada para justificar estas contrataciones. Por ello, insistió en que las obras ejecutadas directamente por el Estado generan mayores oportunidades para la población arequipeña.

Finalmente, señaló que otro problema recurrente es la subcontratación dentro de los proyectos públicos. Según indicó, algunas empresas adjudicatarias tercerizan la contratación de personal y eso termina generando vulneraciones laborales. En consecuencia, sostuvo que fortalecer la administración directa también permitiría mejorar las condiciones de trabajo dentro del sector construcción.

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