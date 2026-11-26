La falta de continuidad del servicio de agua potable y los prolongados cortes en distintos sectores de la ciudad de Puno vienen generando malestar entre los vecinos, quienes cuestionan la respuesta de EMSA Puno frente a una necesidad básica que, en algunos casos, lleva varios días sin ser atendida. Uno de los casos más preocupantes se registra en el jirón Selva Alegre, del barrio San José, donde las familias aseguran que permanecen sin agua y que sus reiterados reclamos no han recibido una solución.

La situación ha obligado a los moradores a caminar largas distancias con bidones y baldes para conseguir agua en otros puntos, mientras se acumulan las tareas domésticas que no pueden realizar con normalidad. A través de un video de denuncia ciudadana, los afectados mostraron ropa sucia acumulada y servicios higiénicos desbordados, evidenciando las dificultades que enfrentan incluso para preparar sus alimentos y mantener la higiene personal.

Sin embargo, el reclamo no se limita a este barrio. Vecinos de otros sectores de Puno también vienen expresando su preocupación por la irregularidad del abastecimiento: en algunas zonas el servicio llega por horas o se interrumpe de manera recurrente, mientras que en otras se reportan cortes prolongados. Esta situación ha convertido el acceso al agua potable en una preocupación cotidiana para numerosas familias.

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Los moradores del jirón Selva Alegre advirtieron que la falta de agua representa un riesgo para la salud pública y exigieron que la empresa disponga de camiones cisterna para atender de inmediato a las familias afectadas, además de restablecer el suministro de manera regular.

La reiteración de estos reclamos pone bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de EMSA Puno ante las interrupciones del servicio. No se trata únicamente de atender una emergencia puntual en un barrio, sino de explicar por qué distintos sectores de la ciudad continúan enfrentando problemas para acceder de manera continua al agua potable y qué medidas concretas se están adoptando para evitar que las familias tengan que recurrir a baldes y bidones para cubrir sus necesidades básicas.