El Comité Colegiado de Organizaciones de las 13 provincias de Puno convocó a una jornada de lucha para el 3 de diciembre, con el propósito de exigir que el gas natural llegue a la región mediante ductos y se utilice para impulsar la industria, la agricultura y el comercio, en lugar de depender del abastecimiento por cisternas.

La organización cuestionó la propuesta de una nueva adenda con la empresa Cálidda y sostuvo que se buscaría avanzar sin una licitación y antes de que concluya el contrato vigente, por lo que pidió al Gobierno explicar las condiciones de este proceso y los beneficios que tendría para la población del sur del país.

El comité considera que la distribución de gas mediante cisternas, conocida como “gas virtual”, no responde a la demanda de una verdadera masificación y plantea que la construcción de ductos permitiría abastecer a hogares, empresas y actividades productivas de Puno y otras regiones de la Macrosur.

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Además, la organización cuestionó el manejo de los recursos del proyecto Camisea desde el inicio de las operaciones petroleras en 1981 y afirmó que, pese a la explotación del gas, el país no habría aprovechado este recurso para desarrollar una industria nacional que genere mayores beneficios para la población.

Entre sus principales propuestas figura impulsar plantas petroquímicas para producir fertilizantes y otros derivados, además de garantizar el suministro de gas a bajo costo para fortalecer la industria, el sector agropecuario y la seguridad energética del país.

Finalmente, el comité llamó a la población de las 13 provincias de Puno a participar en la movilización del 3 de diciembre y anunció que exigirá no aprobar una nueva adenda con Cálidda, así como priorizar la instalación de gasoductos para la masificación y la industrialización de la Macrosur.